Глава МЧС России Куренков прибыл во Вьетнам с двухдневным визитом
Глава МЧС России Александр Куренков прибыл во Вьетнам, где проведёт ряд встреч по вопросам двустороннего сотрудничества спасательных служб.
Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.
«Александр Куренков прибыл в Социалистическую Республику Вьетнам», — говорится в сообщении.
В сентябре Куренков провёл встречу с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухо.
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