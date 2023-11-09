Глава МЧС России Куренков прибыл во Вьетнам с двухдневным визитом

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл во Вьетнам, где проведёт ряд встреч по вопросам двустороннего сотрудничества спасательных служб.

Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства. «Александр Куренков прибыл в Социалистическую Республику Вьетнам», — говорится в сообщении. В сентябре Куренков провёл встречу с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухо.