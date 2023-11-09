Il Messaggero: в Риме студенты заняли здание факультета в поддержку Палестины

Группа студентов заняла здание факультета политологии римского университета la Sapienza в знак поддержки Палестины.

Об этом пишет il Messaggero.

По данным газеты, молодые люди прорвались в здание через кордон полиции с криком «Свободу Палестине» и вывесили на фасаде палестинские флаги и баннеры.

Отмечается, что учащиеся требуют отзыва заявления в поддержку Израиля, которое приняло руководство вуза.

Также в Нью-Йорке сотни людей вышли на улицы с призывом прекратить огонь в секторе Газа.

Кроме того, в Праге около 200 человек приняли участие в шествии в поддержку Палестины.