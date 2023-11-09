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Al Mayadeen: база США в Сирии на месторождении газа «Конико» подверглась обстрелу

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База США на месторождении газа «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась обстрелу.

Об этом информирует телеканал Al Mayadeen

Отмечается, что база подверглась обстрелу ракетами и беспилотниками.

Ранее Пентагон признал, что американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper был сбит хуситами у побережья Йемена.

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