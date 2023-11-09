Al Mayadeen: база США в Сирии на месторождении газа «Конико» подверглась обстрелу

База США на месторождении газа «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась обстрелу.

Об этом информирует телеканал Al Mayadeen. Отмечается, что база подверглась обстрелу ракетами и беспилотниками. Ранее Пентагон признал, что американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper был сбит хуситами у побережья Йемена.