Al Mayadeen: база США в Сирии на месторождении газа «Конико» подверглась обстрелу
База США на месторождении газа «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась обстрелу.
Об этом информирует телеканал Al Mayadeen.
Отмечается, что база подверглась обстрелу ракетами и беспилотниками.
Ранее Пентагон признал, что американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper был сбит хуситами у побережья Йемена.
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