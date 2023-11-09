ВВС США нанесли удар по складу оружия проиранских группировок на востоке Сирии

Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что ВВС США нанесли удар по складу вооружений проиранских группировок на востоке Сирии в ответ на продолжающиеся обстрелы американских сил в регионе.

По его словам, удар был нанесён двумя истребителями-бомбардировщиками F-15.

Как сообщает РИА Новости, это вторая операция в ответ на четыре десятка обстрелов американских войск и баз в Ираке и Сирии.

Ранее военнослужащие ВС США подверглись обстрелу на военной базе в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Также Пентагон признал, что американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper был сбит хуситами у побережья Йемена.