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CENTCOM: стратегический бомбардировщик ВВС США пролетел в зоне Ближнего Востока

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США совершили новый пролёт стратегического бомбардировщика ВВС B-1B Lancer в зоне ответственности Центрального командования страны (CENTCOM), включающей Ближний Восток.

Информация об этом была опубликована в социальной сети Х CENTCOM.

«8 ноября 2023 года B-1 Lancer совершил вторую миссию над зоной ответственности Центрального командования США», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, бомбардировщик сопровождался американскими истребителями F-16.

Отмечается, что B-1B Lancer способен переносить ядерное оружие.

Ранее сообщалось, что в окрестностях базы США в Иракском Курдистане произошёл взрыв.

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