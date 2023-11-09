CENTCOM: стратегический бомбардировщик ВВС США пролетел в зоне Ближнего Востока
Информация об этом была опубликована в социальной сети Х CENTCOM.
«8 ноября 2023 года B-1 Lancer совершил вторую миссию над зоной ответственности Центрального командования США», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, бомбардировщик сопровождался американскими истребителями F-16.
Отмечается, что B-1B Lancer способен переносить ядерное оружие.
Ранее сообщалось, что в окрестностях базы США в Иракском Курдистане произошёл взрыв.