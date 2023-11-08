Столтенберг призвал Венгрию ратифицировать заявку Швеции на членство в НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал парламент Венгрии «без промедления» ратифицировать заявку Швеции на членство в НАТО.

Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с президентом Венгрии Каталин Новак.

Как отметил Столтенберг, власти Венгрии ранее заявляли, что страна не станет последней, кто ратифицирует заявку Швеции.

«Я считаю, что парламент Венгрии должен ратифицировать эту заявку без промедления», — цитирует его РИА Новости.

Ранее спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер усомнился в необходимости поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО.