RT в Telegram
Подпишись

Столтенберг призвал Венгрию ратифицировать заявку Швеции на членство в НАТО

Короткая ссылка
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал парламент Венгрии «без промедления» ратифицировать заявку Швеции на членство в НАТО.
Столтенберг призвал Венгрию ратифицировать заявку Швеции на членство в НАТО
  • Gettyimages.ru
  • © Edwin Remsberg / VWPics / Universal Images Group

Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с президентом Венгрии Каталин Новак.

Как отметил Столтенберг, власти Венгрии ранее заявляли, что страна не станет последней, кто ратифицирует заявку Швеции.

«Я считаю, что парламент Венгрии должен ратифицировать эту заявку без промедления», — цитирует его РИА Новости.

Ранее спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер усомнился в необходимости поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить