Студенты в Риме заняли здание факультета университета в поддержку Палестины
Студенты Римского университета Sapienza заняли здание факультета политических наук в ходе акции в поддержку Палестины.
- Gettyimages.ru
- © Baris Seckin / Anadolu
Об этом сообщила газета Corriere della sera.
Протестующие требуют, чтобы университет «перестал поддерживать» Израиль и «разорвал соглашения с этим правительством».
Ранее в Праге около 200 человек приняли участие в шествии в поддержку Палестины.
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