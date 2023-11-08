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Студенты в Риме заняли здание факультета университета в поддержку Палестины

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Студенты Римского университета Sapienza заняли здание факультета политических наук в ходе акции в поддержку Палестины.
Студенты в Риме заняли здание факультета университета в поддержку Палестины
  • Gettyimages.ru
  • © Baris Seckin / Anadolu

Об этом сообщила газета Corriere della sera.

Протестующие требуют, чтобы университет «перестал поддерживать» Израиль и «разорвал соглашения с этим правительством».

Ранее в Праге около 200 человек приняли участие в шествии в поддержку Палестины.

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