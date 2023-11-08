Студенты в Риме заняли здание факультета университета в поддержку Палестины

Студенты Римского университета Sapienza заняли здание факультета политических наук в ходе акции в поддержку Палестины.

Об этом сообщила газета Corriere della sera.

Протестующие требуют, чтобы университет «перестал поддерживать» Израиль и «разорвал соглашения с этим правительством».

Ранее в Праге около 200 человек приняли участие в шествии в поддержку Палестины.