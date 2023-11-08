В США сгорел гигантский ангар, попавший в «Секретные материалы» и «Перл-Харбор»
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Тушение пожара осложняла сама гигантская конструкция, которая начала рушиться во время горения. Пожарная охрана округа Ориндж в своём аккаунте X показала видео с места происшествия.
Спасатели пришли к выводу, что оптимальный способ тушения — позволить кровле обрушиться окончательно, а затем продолжить работу по ликвидации возгорания, пишет NBC.
Объект площадью почти 1,6 тыс. акров был запущен в 1942 году, на протяжении полувека он играл значительную роль в жизни авиации США. В 1999 году авиабазу закрыли, сообщает телеканал.