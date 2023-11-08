В США сгорел гигантский ангар, попавший в «Секретные материалы» и «Перл-Харбор»

В США сгорел исторический деревянный ангар на бывшей авиабазе Тастин в Калифорнии, он знаменит в том числе своим появлением в сериалах «Звёздный путь», «Секретные материалы» и в фильме «Перл-Харбор».

Тушение пожара осложняла сама гигантская конструкция, которая начала рушиться во время горения. Пожарная охрана округа Ориндж в своём аккаунте X показала видео с места происшествия.

Спасатели пришли к выводу, что оптимальный способ тушения — позволить кровле обрушиться окончательно, а затем продолжить работу по ликвидации возгорания, пишет NBC.

Объект площадью почти 1,6 тыс. акров был запущен в 1942 году, на протяжении полувека он играл значительную роль в жизни авиации США. В 1999 году авиабазу закрыли, сообщает телеканал.