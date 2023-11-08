Си Цзиньпин: Китай выступает за инклюзивное и процветающее киберпространство
Об этом, как информирует РИА Новости, он рассказал в обращении к участникам Всемирной конференции по вопросам интернета в Учжэне.
«Мы выступаем за то, чтобы уделять приоритетное внимание развитию и созданию более инклюзивного и процветающего киберпространства», — сказал китайский лидер.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев отметил, что считает уместной идею создания в России кибервойск, в которых можно будет служить по контракту.