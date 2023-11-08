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Си Цзиньпин: Китай выступает за инклюзивное и процветающее киберпространство

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Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает за развитие более инклюзивного и процветающего киберпространства.

Об этом, как информирует РИА Новости, он рассказал в обращении к участникам Всемирной конференции по вопросам интернета в Учжэне.

«Мы выступаем за то, чтобы уделять приоритетное внимание развитию и созданию более инклюзивного и процветающего киберпространства», — сказал китайский лидер.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев отметил, что считает уместной идею создания в России кибервойск, в которых можно будет служить по контракту.

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