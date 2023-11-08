Newsweek: США начали бы спецоперацию в Мексике при антиамериканском перевороте
Об этом он написал в статье для издания Newsweek.
При этом он предположил, что законно избранного президента Мексики свергли бы в результате антиамериканского госпереворота при поддержке КНР.
«А потом новый режим начал бы искать союза с китайцами. Вашингтон отреагировал бы точно так же, как поступила Москва (на Украине — RT)», — сказал Макконнелл.
Ранее бизнесмен Илон Маск заявил, что политики США уделяют слишком много внимания Киеву, при этом не решая проблему на границе с Мексикой.
Также представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер назвал странным решение Мексики пригласить на парад российских военных.