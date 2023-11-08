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Newsweek: США начали бы спецоперацию в Мексике при антиамериканском перевороте

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Основатель американского журнала American Conservative Скотт Макконнелл выразил мнение, что Вашингтон начал бы спецоперацию в Мексике при антиамериканском госперевороте.

Об этом он написал в статье для издания Newsweek.

При этом он предположил, что законно избранного президента Мексики свергли бы в результате антиамериканского госпереворота при поддержке КНР.

«А потом новый режим начал бы искать союза с китайцами. Вашингтон отреагировал бы точно так же, как поступила Москва (на Украине — RT)», — сказал Макконнелл.

Ранее бизнесмен Илон Маск заявил, что политики США уделяют слишком много внимания Киеву, при этом не решая проблему на границе с Мексикой.

Также представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер назвал странным решение Мексики пригласить на парад российских военных.

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