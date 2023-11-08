Токаев: формирование многополярного мира идёт болезненно
«Мы являемся свидетелями беспрецедентной геополитической фрагментации и социально-экономической поляризации», — сказал Токаев.
При этом он отметил, что сегодня происходит трансформация политики и экономики на глобальном и региональном уровнях.
По словам президента Казахстана, на этом фоне есть беспокойство по поводу безопасного существования государств и континентов.
Также Токаев отметил, что регулярные встречи с российским лидером Владимиром Путиным отражают высокую наполненность отношений.