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Токаев: формирование многополярного мира идёт болезненно

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Процесс формирования многополярного мира проходит болезненно, заявил в интервью газете «Известия» президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Мы являемся свидетелями беспрецедентной геополитической фрагментации и социально-экономической поляризации», — сказал Токаев.

При этом он отметил, что сегодня происходит трансформация политики и экономики на глобальном и региональном уровнях.

По словам президента Казахстана, на этом фоне есть беспокойство по поводу безопасного существования государств и континентов.

Также Токаев отметил, что регулярные встречи с российским лидером Владимиром Путиным отражают высокую наполненность отношений.

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