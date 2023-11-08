Токаев: Казахстан готов к увеличению объёмов транспортировки российского газа

Казахстан хочет полностью использовать свой транзитный потенциал и готов к дальнейшему увеличению объёмов транспортировки российского газа.

С таким заявлением выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Известия».

По его словам, газовая отрасль играет особую роль в устойчивом социально-экономическом прогрессе России и Казахстана.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова помочь в газификации северных и восточных районов Казахстана.

Также, по его словам, «Росатом» готов разработать проект АЭС для Казахстана.