RT в Telegram
Подпишись

Армия Израиля нанесла авиаудары по объектам организации «Хезболла» в Ливане

Короткая ссылка
Израильские военные в ответ на обстрел со стороны Ливана нанесли авиаудары по объектам организации «Хезболла».

Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«В ответ на произведённый ранее сегодня обстрел из Ливана истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по террористическим целям «Хезболла», — говорится в сообщении.

В частности, среди целей были оружейный склад, пусковые установки.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что возможное решение ливанской группировки «Хезболла» полномасштабно вступить в конфликт Израиля и палестинского движения ХАМАС станет её главной ошибкой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить