Армия Израиля нанесла авиаудары по объектам организации «Хезболла» в Ливане

Израильские военные в ответ на обстрел со стороны Ливана нанесли авиаудары по объектам организации «Хезболла».

Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«В ответ на произведённый ранее сегодня обстрел из Ливана истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по террористическим целям «Хезболла», — говорится в сообщении.

В частности, среди целей были оружейный склад, пусковые установки.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что возможное решение ливанской группировки «Хезболла» полномасштабно вступить в конфликт Израиля и палестинского движения ХАМАС станет её главной ошибкой.