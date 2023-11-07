Колонна автомобилей МККК попала под обстрел в городе Газа
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Об этом сообщили в Международном комитете Красного Креста (МККК).
«Международный комитет Красного Креста глубоко обеспокоен тем, что его гуманитарный конвой в городе Газа подвергся обстрелу во вторник», — приводит заявление РИА Новости.
Уточняется, что колонна из пяти грузовиков и двух автомобилей МККК перевозила медикаменты в медицинские учреждения.
Ранее израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что Армия обороны Израиля ведёт бои «в сердце» города Газа.