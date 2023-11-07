Колонна автомобилей МККК попала под обстрел в городе Газа

Колонна из пяти грузовиков с гуманитарной помощью и двух автомобилей МККК попала под обстрел в городе Газа.

Об этом сообщили в Международном комитете Красного Креста (МККК).

«Международный комитет Красного Креста глубоко обеспокоен тем, что его гуманитарный конвой в городе Газа подвергся обстрелу во вторник», — приводит заявление РИА Новости.

Уточняется, что колонна из пяти грузовиков и двух автомобилей МККК перевозила медикаменты в медицинские учреждения.

Ранее израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что Армия обороны Израиля ведёт бои «в сердце» города Газа.