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ВКС России нанесли удар по объектам боевиков в провинции Идлиб

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ВКС России нанесли удар в провинции Идлиб по объектам боевиков, причастных к обстрелам позиций войск Сирии.
ВКС России нанесли удар по объектам боевиков в провинции Идлиб
  • AP

Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

«ВКС России нанесён удар в районе населённого пункта Мааян в провинции Идлиб по объектам незаконных вооружённых формирований, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск», — цитирует его РИА Новости.

В результате удара было поражено подземное укрытие террористов.

Ранее стало известно, что ВКС России авиаударами поразили два подземных укрытия боевиков в Сирии.

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