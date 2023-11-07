ВКС России нанесли удар по объектам боевиков в провинции Идлиб
- AP
Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
«ВКС России нанесён удар в районе населённого пункта Мааян в провинции Идлиб по объектам незаконных вооружённых формирований, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск», — цитирует его РИА Новости.
В результате удара было поражено подземное укрытие террористов.
Ранее стало известно, что ВКС России авиаударами поразили два подземных укрытия боевиков в Сирии.