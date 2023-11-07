CNN: премьер Португалии подал в отставку из-за коррупционного расследования
Премьер-министр Португалии Антониу Кошта подал заявление об отставке на фоне коррупционного расследования, информирует телеканал CNN Portugal.
- РИА Новости
«Антониу Кошта подал в отставку», — говорится в сообщении.
По данным телеканала, португальский президент Марселу Ребелу де Соуза созвал Государственный совет в связи с отставкой Кошты.
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