CNN: премьер Португалии подал в отставку из-за коррупционного расследования

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта подал заявление об отставке на фоне коррупционного расследования, информирует телеканал CNN Portugal.

«Антониу Кошта подал в отставку», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, португальский президент Марселу Ребелу де Соуза созвал Государственный совет в связи с отставкой Кошты.