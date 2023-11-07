Секретарь Совбеза Армении Григорян отказался от встречи в Москве в рамках СНГ
- РИА Новости
«Григорян не поедет в Москву и не примет участие в очередном заседании секретарей советов безопасности государств — участников СНГ», — заявила его пресс-секретарь Татевик Петросян «Арменпресс».
Ранее армянский МИД вручил послу России Сергею Копыркину ноту протеста из-за того, что на российском телевидении прозвучали «неприемлемые высказывания» в отношении руководства республики.
Временного поверенного в делах Армении в России вызвали в российский МИД 25 октября.