Секретарь Совбеза Армении Григорян отказался от встречи в Москве в рамках СНГ

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян отказался участвовать во встрече в Москве с коллегами из стран СНГ.

«Григорян не поедет в Москву и не примет участие в очередном заседании секретарей советов безопасности государств — участников СНГ», — заявила его пресс-секретарь Татевик Петросян «Арменпресс».

Ранее армянский МИД вручил послу России Сергею Копыркину ноту протеста из-за того, что на российском телевидении прозвучали «неприемлемые высказывания» в отношении руководства республики.

Временного поверенного в делах Армении в России вызвали в российский МИД 25 октября.