В Турции опровергли сообщения о якобы договорённости по приёму миллиона палестинцев
- AP
Центр по борьбе с дезинформацией управления по коммуникациям администрации президента Турецкой Республики отмечает, что речь идёт о появившемся в соцсетях якобы заявлении Нетаньяху, что Эрдоган согласился принять в гражданство миллион палестинцев в обмен на $2 млрд.
«Не было ни переговоров нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, ни такого заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Эти утверждения полностью сфабрикованы», — цитирует заявление портал Dunya.
Ранее премьер-министр Иордании Бишер аль-Хасауна заявил, что его страна будет рассматривать любые попытки выселения палестинцев из сектора Газа или с Западного берега Иордана как объявление войны.