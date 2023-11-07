В Турции опровергли сообщения о якобы договорённости по приёму миллиона палестинцев

Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы договорённости турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по приёму Турцией миллиона палестинцев.

Центр по борьбе с дезинформацией управления по коммуникациям администрации президента Турецкой Республики отмечает, что речь идёт о появившемся в соцсетях якобы заявлении Нетаньяху, что Эрдоган согласился принять в гражданство миллион палестинцев в обмен на $2 млрд.

«Не было ни переговоров нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, ни такого заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Эти утверждения полностью сфабрикованы», — цитирует заявление портал Dunya.

Ранее премьер-министр Иордании Бишер аль-Хасауна заявил, что его страна будет рассматривать любые попытки выселения палестинцев из сектора Газа или с Западного берега Иордана как объявление войны.