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В Турции опровергли сообщения о якобы договорённости по приёму миллиона палестинцев

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Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы договорённости турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по приёму Турцией миллиона палестинцев.
В Турции опровергли сообщения о якобы договорённости по приёму миллиона палестинцев
  • AP

Центр по борьбе с дезинформацией управления по коммуникациям администрации президента Турецкой Республики отмечает, что речь идёт о появившемся в соцсетях якобы заявлении Нетаньяху, что Эрдоган согласился принять в гражданство миллион палестинцев в обмен на $2 млрд.

«Не было ни переговоров нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, ни такого заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Эти утверждения полностью сфабрикованы», — цитирует заявление портал Dunya.

Ранее премьер-министр Иордании Бишер аль-Хасауна заявил, что его страна будет рассматривать любые попытки выселения палестинцев из сектора Газа или с Западного берега Иордана как объявление войны.

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