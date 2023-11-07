Мировой поставщик коммерческой недвижимости WeWork подал заявление о банкротстве

Американская компания WeWork, работающая в сфере коворкингов и другой коммерческой недвижимости, подала заявление о банкротстве.

На официальном сайте мировой поставщик «гибких» офисных площадей объявил о начале «комплексной реорганизации».

Как писало агентство Bloomberg в конце октября, акции компании упали на 42% после того, как The Wall Street Journal сообщил о планах компании подать заявление о банкротстве.

CNN отмечает, что это завершило «ошеломляющий крах» некогда успешной компании, которая на пике развития оценивалась примерно в $47 млрд.

В апреле частная космическая компания Virgin Orbit, которая принадлежит британскому бизнесмену Ричарду Брэнсону, подала заявление о банкротстве.