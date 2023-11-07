Постпред де Ривьер: Париж выступает за гуманитарное перемирие на Ближнем Востоке

Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер заявил, что Париж выступает за немедленное гуманитарное перемирие в зоне палестино-израильского конфликта.

Об этом пишет ТАСС.

По словам постпреда, это перемирие должно быть прочным, устойчивым и должно привести к прекращению огня.

«Безопасный гуманитарный доступ в сектор Газа также необходим, чтобы повысить количество гуманитарных конвоев, учитывая экстренность ситуации», — сказал де Ривьер.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш призвал немедленно и без условий освободить заложников в секторе Газа.

Также сотни активистов собрались возле статуи Свободы в Нью-Йорке, призывая к прекращению огня в секторе Газа.