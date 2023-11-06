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В Миссури активисты заблокировали завод Boeing

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В Миссури активисты молодёжного антивоенного движения Dissenters в ходе акции протеста заблокировали завод Boeing с требованием остановить конфликт в Газе.
В Миссури активисты заблокировали завод Boeing
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Об этом сообщило движение в соцсети X.

Отмечается, что число участников акции составляет примерно 75 человек.

Ранее мусульманский совет США поставил президенту Джо Байдену ультиматум по прекращению огня в секторе Газа.

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