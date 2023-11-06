В Миссури активисты заблокировали завод Boeing
В Миссури активисты молодёжного антивоенного движения Dissenters в ходе акции протеста заблокировали завод Boeing с требованием остановить конфликт в Газе.
- Gettyimages.ru
- © SOPA Images
Об этом сообщило движение в соцсети X.
Отмечается, что число участников акции составляет примерно 75 человек.
Ранее мусульманский совет США поставил президенту Джо Байдену ультиматум по прекращению огня в секторе Газа.
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