В Миссури активисты заблокировали завод Boeing

В Миссури активисты молодёжного антивоенного движения Dissenters в ходе акции протеста заблокировали завод Boeing с требованием остановить конфликт в Газе.

Gettyimages.ru

© SOPA Images

Об этом сообщило движение в соцсети X. Отмечается, что число участников акции составляет примерно 75 человек. Ранее мусульманский совет США поставил президенту Джо Байдену ультиматум по прекращению огня в секторе Газа.