Армия Израиля заявила об уничтожении ракетной установки ХАМАС в мечете в Газе
Армия Израиля заявила об уничтожении ракетной установки ХАМАС в одной из мечетей в секторе Газа.
- AP
- © Abed Khaled
«Солдаты ЦАХАЛ обнаружили и уничтожили объекты, использовавшиеся для запуска ракет, включая комплекс, расположенный внутри мечети», — говорится в сообщении.
Ранее армия Израиля заявила о фиксации около 30 пусков из Ливана за час.
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