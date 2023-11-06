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Армия Израиля заявила об уничтожении ракетной установки ХАМАС в мечете в Газе

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Армия Израиля заявила об уничтожении ракетной установки ХАМАС в одной из мечетей в секторе Газа.
Армия Израиля заявила об уничтожении ракетной установки ХАМАС в мечете в Газе
  • AP
  • © Abed Khaled

«Солдаты ЦАХАЛ обнаружили и уничтожили объекты, использовавшиеся для запуска ракет, включая комплекс, расположенный внутри мечети», — говорится в сообщении.

Ранее армия Израиля заявила о фиксации около 30 пусков из Ливана за час.

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