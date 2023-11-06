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Трамп прибыл в зал суда в Нью-Йорке на слушание по гражданскому иску

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Экс-президент США Дональд Трамп прибыл в зал суда в Нью-Йорке на слушание по делу о завышении им стоимости активов для получения кредитов.
Трамп прибыл в зал суда в Нью-Йорке на слушание по гражданскому иску
  • AP
  • © Eduardo Munoz Alvarez

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в зале присутствует генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс.

На данный момент экс-президент отвечает на вопросы по поводу его компании Trump Organisation.

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