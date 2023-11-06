Трамп прибыл в зал суда в Нью-Йорке на слушание по гражданскому иску
Экс-президент США Дональд Трамп прибыл в зал суда в Нью-Йорке на слушание по делу о завышении им стоимости активов для получения кредитов.
- AP
- © Eduardo Munoz Alvarez
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в зале присутствует генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс.
На данный момент экс-президент отвечает на вопросы по поводу его компании Trump Organisation.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен