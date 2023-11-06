Трамп прибыл в зал суда в Нью-Йорке на слушание по гражданскому иску

Экс-президент США Дональд Трамп прибыл в зал суда в Нью-Йорке на слушание по делу о завышении им стоимости активов для получения кредитов.

AP

© Eduardo Munoz Alvarez

Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что в зале присутствует генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс. На данный момент экс-президент отвечает на вопросы по поводу его компании Trump Organisation.