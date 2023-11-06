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Израиль задержал более 2100 палестинцев с начала эскалации в секторе Газа

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Представители Комитета по делам палестинских заключённых заявили в соцсетях, что Израиль задержал более 2100 палестинцев с начала эскалации в секторе Газа.
Израиль задержал более 2100 палестинцев с начала эскалации в секторе Газа
  • globallookpress.com
  • © IMAGO

«Общее количество задержаний, проведённых оккупационными властями после 7 октября, составило 2150», — цитирует заявление РИА Новости.

Уточняется, что данные задержания сопровождаются также систематическими пытками в отношении палестинцев и членов их семей, а также постоянными угрозами.

6 ноября сообщалось, что в результате ударов израильской армии по сектору Газа за ночь погибли более 200 человек.

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