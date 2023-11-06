Times: семья Берлускони начала выселять бывших участниц вечеринок «бунга-бунга»
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Отмечается, что порядка 20 женщин годами проживали в квартирах Берлускони за его счёт.
Кроме того, бывшие участницы вечеринок получали €2500 в месяц за репутационные издержки.
«Семья Сильвио Берлускони начала принимать шаги по выселению около 20 женщин», — говорится в заявлении.
Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони скончался 12 июня в возрасте 86 лет.
Газета The Guardian сообщала, что наследники Берлускони намерены уничтожить большую часть его коллекции картин из-за высоких цен на её содержание.