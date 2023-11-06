Times: семья Берлускони начала выселять бывших участниц вечеринок «бунга-бунга»

Семья бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони приняла решение выселить бывших участниц вечеринок «бунга-бунга» из квартир политика. Об этом сообщила газета The Times.

Отмечается, что порядка 20 женщин годами проживали в квартирах Берлускони за его счёт.

Кроме того, бывшие участницы вечеринок получали €2500 в месяц за репутационные издержки.

«Семья Сильвио Берлускони начала принимать шаги по выселению около 20 женщин», — говорится в заявлении.

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони скончался 12 июня в возрасте 86 лет.

Газета The Guardian сообщала, что наследники Берлускони намерены уничтожить большую часть его коллекции картин из-за высоких цен на её содержание.