Американский дипломат Фриман заявил, что в ВСУ закончилось «пушечное мясо»
«Если вся ваша программа заключалась в том, чтобы сражаться до последнего украинца, а они заканчиваются, то у вас нет программы», — сказал экс-дипломат.
Кроме того, по мнению Фримана, провалы ВСУ на поле боя обнажили «серьёзные разногласия» внутри НАТО.
Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что политика украинских властей может привести к бунту бойцов ВСУ.
Также Владимир Зеленский заявил о намерении Украины сменить стратегию боевых действий.