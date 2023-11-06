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Американский дипломат Фриман заявил, что в ВСУ закончилось «пушечное мясо»

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Бывший американский дипломат Час Фриман заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works, что в украинской армии закончилось «пушечное мясо» для наступления.

«Если вся ваша программа заключалась в том, чтобы сражаться до последнего украинца, а они заканчиваются, то у вас нет программы», — сказал экс-дипломат.

Кроме того, по мнению Фримана, провалы ВСУ на поле боя обнажили «серьёзные разногласия» внутри НАТО.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что политика украинских властей может привести к бунту бойцов ВСУ.

Также Владимир Зеленский заявил о намерении Украины сменить стратегию боевых действий.

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