Бывший американский дипломат Час Фриман заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works, что в украинской армии закончилось «пушечное мясо» для наступления.

«Если вся ваша программа заключалась в том, чтобы сражаться до последнего украинца, а они заканчиваются, то у вас нет программы», — сказал экс-дипломат.

Кроме того, по мнению Фримана, провалы ВСУ на поле боя обнажили «серьёзные разногласия» внутри НАТО.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что политика украинских властей может привести к бунту бойцов ВСУ.

Также Владимир Зеленский заявил о намерении Украины сменить стратегию боевых действий.