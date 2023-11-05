Россия впервые произвела более трети натуральных алмазов в мире
Отмечается, что всего в мире за 2022 год произвели 119,96 млн карат алмазов, доля России составила 41,9 млн карат.
Кроме того, в странах Африки произвели ещё 61,6 млн карат.
Главным экспортёром алмазов в прошлом году оказались Объединённые Арабские Эмираты, продавшие почти 90 млн карат.
Ранее представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри заявил, что переговоры Европейского союза с партнёрами по G7 по вопросу введения санкций в отношении российских алмазов всё ещё продолжаются.