Армия Израиля получила доступ к подземным тоннелям ХАМАС под сектором Газа

Армия Израиля обнаружила «множество точек доступа» к подземные тоннели движения ХАМАС под сектором Газа, сообщили в ЦАХАЛ.

«Военные армии обороны Израиля обнаружили множество точек доступа (в тоннели. — RT) в ходе оперативной деятельности на севере Газы», — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

1 ноября в армии Израиля сообщили, что по меньшей мере 16 израильских военнослужащих погибли за два дня боёв с движением ХАМАС в секторе Газа, всего погиб 331 солдат.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС заявило, что более 60 пленных погибли при ударах израильских военных по сектору Газа.