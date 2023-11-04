Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Непале

Российский лидер Владимир Путин в послании правительству Непала выразил соболезнования из-за гибели местных жителей после разрушительного землетрясения в западных районах страны.

Он передал глубокие соболезнования и искреннее сочувствие семьям погибших, а также пожелал выздоровления пострадавшим от землетрясения.

«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что количество погибших в результате землетрясения в Непале достигло 128, более 140 человек пострадали.