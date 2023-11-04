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TMZ: сбитая Шварценеггером велосипедистка подала на него в суд

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Велосипедистка, которая в феврале была сбита актёром Арнольдом Шварценеггером в Лос-Анджелесе, подала на него в суд.

Об этом говорится в публикации портала TMZ.

«Женщина по имени Джоан Фликинджер заявляет, что в столкновении виноват Арнольд», — написал автор материала.

По словам пострадавшей, актёр ехал достаточно быстро и не мог быть внимательным. Также женщина заявила, что при столкновении получила серьёзные травмы.

В начале февраля Шварценеггер попал в ДТП. По данным издания, женщина на велосипеде резко повернула перед его автомобилем, он не успел нажать на тормоз.

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