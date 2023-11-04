Политолог Миршаймер: Путин и Си получили мировую поддержку, раскрыв ошибку США

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин получили поддержку по всему миру, указав на ошибку США в отношении палестино-израильского конфликта, заявил американский политолог Джон Миршаймер в беседе с бывшим судьёй Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано.

«Они раскрыли аргумент о том, что Соединённые Штаты, которые несли или несут основную ответственность за попытку урегулировать этот конфликт между палестинцами и израильтянами, потерпели неудачу», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что позиция России и Китая заключается в том, что ситуации можно было бы избежать в случае, если бы всё международное сообщество было вовлечено в урегулирование конфликта.

Кроме того, Москва и Пекин указали на некорректные действия Вашингтона уже после обострения ситуации в Ближневосточном регионе. Миршаймер подчеркнул, что эти аргументы находят отклик по всему миру, особенно среди американских евреев.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что позиция России по конфликту Израиля и Палестины основана на решениях Совета Безопасности ООН, предусматривающих создание двух независимых стран.

Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что США не только не способны остановить эскалацию на Ближнем Востоке, но и дают ей зелёный свет.

Миршмайер заявил, что США проиграли России в битве за Ближний Восток.