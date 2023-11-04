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В США заявили об отсутствии договорённостей по гуманитарным паузам в Израиле

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Договорённости о проведении гуманитарных пауз в рамках палестино-израильского конфликта нет вопреки желанию президента США Джо Байдена, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.

«До сих пор нет договорённости, чтобы сделать это, однако мы работаем чрезвычайно усердно», — цитирует его РИА Новости.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США при помощи партнёров на Ближнем Востоке прорабатывают возможность введения гуманитарного перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

По его словам, гуманитарные паузы будут полезны, только если их поддержат обе стороны конфликта.

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