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ВКС России нанесли удары по объектам боевиков в сирийской провинции Идлиб

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ВКС России в провинции Идлиб нанесли авиационные удары по объектам боевиков, причастных к обстрелам позиций ВС Сирии, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
ВКС России нанесли удары по объектам боевиков в сирийской провинции Идлиб
  • Gettyimages.ru
  • © Anas Alkharboutli / picture alliance

«ВКС России нанесли авиационные удары в районах населённых пунктов Дуайр-Эль-Акрада, Эль-Анкави и Халлуба провинции Идлиб по объектам боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск», — сказал он на брифинге.

По его словам, в Сирии продолжается работа по невоенному разрешению конфликта.

Ранее стало известно, что ВКС России авиаударами поразили два подземных укрытия боевиков в Сирии.

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