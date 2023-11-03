ВКС России нанесли удары по объектам боевиков в сирийской провинции Идлиб
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«ВКС России нанесли авиационные удары в районах населённых пунктов Дуайр-Эль-Акрада, Эль-Анкави и Халлуба провинции Идлиб по объектам боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск», — сказал он на брифинге.
По его словам, в Сирии продолжается работа по невоенному разрешению конфликта.
Ранее стало известно, что ВКС России авиаударами поразили два подземных укрытия боевиков в Сирии.