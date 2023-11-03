ВКС России нанесли удары по объектам боевиков в сирийской провинции Идлиб

ВКС России в провинции Идлиб нанесли авиационные удары по объектам боевиков, причастных к обстрелам позиций ВС Сирии, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

«ВКС России нанесли авиационные удары в районах населённых пунктов Дуайр-Эль-Акрада, Эль-Анкави и Халлуба провинции Идлиб по объектам боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск», — сказал он на брифинге.

По его словам, в Сирии продолжается работа по невоенному разрешению конфликта.

Ранее стало известно, что ВКС России авиаударами поразили два подземных укрытия боевиков в Сирии.