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В Испании из-за лесного пожара эвакуировали более 800 человек

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Более 800 человек были эвакуированы из-за лесного пожара в автономном сообществе Валенсия.
В Испании из-за лесного пожара эвакуировали более 800 человек
  • Gettyimages.ru
  • © Europa Press News

Об этом сообщила глава Департамента юстиции и внутренних дел Валенсии Элиса Нуньес.

«Помимо 850 человек, которые были эвакуированы вчера вечером и ночью, в муниципалитете Потриес объявлен режим изоляции из-за дыма», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее климатолог Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное УГМС» Николай Терешонок не исключил того, что в России могут наблюдаться такие явления, как сильные ливни, аномальная жара и грады. Причиной этого служат климатические изменения.

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