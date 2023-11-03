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Блинкен заявил об угрозе открытия против Израиля второго и третьего фронта

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об угрозе открытия второго и третьего фронта против Израиля.
Блинкен заявил об угрозе открытия против Израиля второго и третьего фронта
  • AP
  • © Jonathan Ernst

По его словам, Вашингтон не допустит открытия нового фронта.

«Мы сохраняем абсолютную решимость в этих усилиях. Не буду углубляться в гипотетические версии, скажу лишь, что мы привержены сдерживанию агрессии с любой стороны и предпримем необходимые шаги, чтобы справиться с ней», — цитирует его ТАСС.

Ранее Блинкен заявил, что Вашингтон не хочет войны с Тегераном, но ответит в случае атаки на своих представителей в ходе палестино-израильского конфликта.

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