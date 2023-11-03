Лавров заявил, что обсудил с коллегой из Кувейта вопрос отмены виз между странами

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обсудил с коллегой из Кувейта Салемом Абдаллой аль-Джабер ас-Сабахом вопросы отмены виз между странами.

«Договорились сегодня подумать над тем, чтобы подготовить межправительственное соглашение о полной отмене визовых требований для граждан наших стран», — сказал он на пресс-конференции.

Лавров подчеркнул, что стороны хотели бы без промедлений выйти на подписание документа.

Ранее замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков заявил, что российская сторона активно прорабатывает вопрос отмены с 2024 года туристических виз с Саудовской Аравией, Бахрейном, Оманом, Малайзией и Кувейтом.