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Лавров заявил, что обсудил с коллегой из Кувейта вопрос отмены виз между странами

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обсудил с коллегой из Кувейта Салемом Абдаллой аль-Джабер ас-Сабахом вопросы отмены виз между странами.
Лавров заявил, что обсудил с коллегой из Кувейта вопрос отмены виз между странами
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«Договорились сегодня подумать над тем, чтобы подготовить межправительственное соглашение о полной отмене визовых требований для граждан наших стран», — сказал он на пресс-конференции.

Лавров подчеркнул, что стороны хотели бы без промедлений выйти на подписание документа.

Ранее замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков заявил, что российская сторона активно прорабатывает вопрос отмены с 2024 года туристических виз с Саудовской Аравией, Бахрейном, Оманом, Малайзией и Кувейтом. 

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