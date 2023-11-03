Forbes: ВС России лишили ВСУ за две недели четверти немецких танков Leopard 2
По его словам, большая часть потерь техники ВСУ стала результатом подрыва на минных полях, либо ударов дронами, начинёнными взрывчаткой.
«Русские становятся всё искуснее в уничтожении украинской техники, особенно танков, и особенно с помощью дронов», — сказал журналист.
Ранее Минобороны России показало видео поражения Leopard на Запорожском направлении.
Также в Forbes отметили, что из-за нехватки техники ВСУ собирают танки из деталей подбитых машин.