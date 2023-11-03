Forbes: ВС России лишили ВСУ за две недели четверти немецких танков Leopard 2

Обозреватель Forbes Дэвиж Экс заявил, что Россия уничтожила за последние пару недель четверть немецких танков Leopard 2, поставленных Украине.

По его словам, большая часть потерь техники ВСУ стала результатом подрыва на минных полях, либо ударов дронами, начинёнными взрывчаткой.

«Русские становятся всё искуснее в уничтожении украинской техники, особенно танков, и особенно с помощью дронов», — сказал журналист.

Ранее Минобороны России показало видео поражения Leopard на Запорожском направлении.

Также в Forbes отметили, что из-за нехватки техники ВСУ собирают танки из деталей подбитых машин.