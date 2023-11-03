RT в Telegram
Подпишись

Forbes: ВС России лишили ВСУ за две недели четверти немецких танков Leopard 2

Короткая ссылка
Обозреватель Forbes Дэвиж Экс заявил, что Россия уничтожила за последние пару недель четверть немецких танков Leopard 2, поставленных Украине.

По его словам, большая часть потерь техники ВСУ стала результатом подрыва на минных полях, либо ударов дронами, начинёнными взрывчаткой.

«Русские становятся всё искуснее в уничтожении украинской техники, особенно танков, и особенно с помощью дронов», — сказал журналист.

Ранее Минобороны России показало видео поражения Leopard на Запорожском направлении.

Также в Forbes отметили, что из-за нехватки техники ВСУ собирают танки из деталей подбитых машин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить