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CNN: обвиняемый в убийстве рэпера Тупака Шакура не признал вину

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Обвиняемый в убийстве рэпера Тупака Шакура в 1996 году не признал вину на суде в Лас-Вегасе.

«(Дуэйн Кит. — RT) Дэвис обвиняется в организации стрельбы 7 сентября 1996 года, в результате которой погиб Шакур... (Он. — RT) не признал себя виновным в суде», — говорится в сообщении CNN.

В конце сентября Associated Press со ссылкой на источники сообщало, что полиция Лас-Вегаса задержала мужчину, который подозревается в причастности к расстрелу рэпера Тупака Шакура в 1996 году из проезжавшего мимо автомобиля. 

Дэвис ранее признавался, что находился в «Кадиллаке», из которого велась стрельба.

В июле 2018 года Keefe D рассказал, что убийцей рэпера Тупака Шакура был племянник Дэвиса Орландо Андерсон.

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