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В Иране предложили странам ШОС заключить пакт о ненападении

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Советник верховного лидера Ирана генерал-майор Рахим Сафави предложил заключить между странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) договор о ненападении.
В Иране предложили странам ШОС заключить пакт о ненападении
  • Gettyimages.ru

Как отметил Сафави в ходе визита в Китай, соответствующий договор мог бы стать базисом для формирования совместной безопасности и прочного мира.

«Предлагаю... чтобы совместная безопасность и прочный мир были реализованы в первую очередь среди стран — членов ШОС, образцом для этого действия может быть заключение договора о ненападении между членами ШОС», — цитирует его Mehr.

Он добавил, что иранским и китайским военным необходимо достичь общего понимания по всем видам угроз, а также по общим интересам.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил рассмотреть формирование независимого регионального платёжно-расчётного механизма для стран ШОС.

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