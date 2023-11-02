В Иране предложили странам ШОС заключить пакт о ненападении

Советник верховного лидера Ирана генерал-майор Рахим Сафави предложил заключить между странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) договор о ненападении.

Как отметил Сафави в ходе визита в Китай, соответствующий договор мог бы стать базисом для формирования совместной безопасности и прочного мира.

«Предлагаю... чтобы совместная безопасность и прочный мир были реализованы в первую очередь среди стран — членов ШОС, образцом для этого действия может быть заключение договора о ненападении между членами ШОС», — цитирует его Mehr.

Он добавил, что иранским и китайским военным необходимо достичь общего понимания по всем видам угроз, а также по общим интересам.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил рассмотреть формирование независимого регионального платёжно-расчётного механизма для стран ШОС.