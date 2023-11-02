RT в Telegram
Подпишись

Defence One: Украина покупает технику советской разработки втридорога за рубежом

Короткая ссылка
Украина закупает оружие советской разработки у партнёров втридорога, сообщает Defence One со ссылкой на данные торгового агрегатора Import Genius.
Defence One: Украина покупает технику советской разработки втридорога за рубежом
  • AP
  • © Roland Balik / U.S. Air Force

«Украина платит непомерные средства за технику советской разработки», — говорится в публикации.

Согласно обнародованным данным, в июне Киев закупил через польское правительственное агентство 1 тыс. снарядов калибра 152 мм в Болгарии. При этом каждый снаряд обошёлся Украине примерно в $3 тыс., в то время как Россия платит почти в три раза меньше.

В публикации отмечается, что самыми крупными поставщиками оружия для Украины стали Болгария, Румыния, Турция и Чехия.

Ранее французская газета Le Monde констатировала провал контрнаступления украинской армии. В аналитической статье издание отметило, что ВСУ больше не добиваются успехов, армия России при этом перехватила инициативу, начав крупномасштабное наступление.

Французский политик Филиппо призвал Запад признать поражение Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить