Украина закупает оружие советской разработки у партнёров втридорога, сообщает Defence One со ссылкой на данные торгового агрегатора Import Genius.

«Украина платит непомерные средства за технику советской разработки», — говорится в публикации.

Согласно обнародованным данным, в июне Киев закупил через польское правительственное агентство 1 тыс. снарядов калибра 152 мм в Болгарии. При этом каждый снаряд обошёлся Украине примерно в $3 тыс., в то время как Россия платит почти в три раза меньше.

В публикации отмечается, что самыми крупными поставщиками оружия для Украины стали Болгария, Румыния, Турция и Чехия.

Ранее французская газета Le Monde констатировала провал контрнаступления украинской армии. В аналитической статье издание отметило, что ВСУ больше не добиваются успехов, армия России при этом перехватила инициативу, начав крупномасштабное наступление.

Французский политик Филиппо призвал Запад признать поражение Украины.