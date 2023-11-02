RT в Telegram
Подпишись

Макрон прогулялся по столице Узбекистана с Мирзиёевым

Короткая ссылка
Президент Франции Эммануэль Макрон прилетел в Узбекистан с официальным визитом и прогулялся по ночному Самарканду вместе с главой республики Шавкатом Мирзиёевым, сообщило Национальное информационное агентство Узбекистана.
Макрон прогулялся по столице Узбекистана с Мирзиёевым
  • Gettyimages.ru

По имеющимся данным, руководители стран проведут переговоры на высшем уровне, где рассмотрят вопросы дальнейшего развития многосторонних отношений между Узбекистаном и Францией.

«В центре внимания будут вопросы расширения практического сотрудничества в торгово-экономической, инновационной, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах», — говорится в публикации.

Кроме того, Мирзиёев и Макрон будут участвовать в совместном бизнес-форуме с участием представителей компаний и банковско-финансовых институтов обеих стран.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники написало, что Макрон посетит Казахстан и Узбекистан для повышения энергетической безопасности Франции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить