Макрон прогулялся по столице Узбекистана с Мирзиёевым

Президент Франции Эммануэль Макрон прилетел в Узбекистан с официальным визитом и прогулялся по ночному Самарканду вместе с главой республики Шавкатом Мирзиёевым, сообщило Национальное информационное агентство Узбекистана.

По имеющимся данным, руководители стран проведут переговоры на высшем уровне, где рассмотрят вопросы дальнейшего развития многосторонних отношений между Узбекистаном и Францией.

«В центре внимания будут вопросы расширения практического сотрудничества в торгово-экономической, инновационной, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах», — говорится в публикации.

Кроме того, Мирзиёев и Макрон будут участвовать в совместном бизнес-форуме с участием представителей компаний и банковско-финансовых институтов обеих стран.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники написало, что Макрон посетит Казахстан и Узбекистан для повышения энергетической безопасности Франции.