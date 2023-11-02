МИД: Россию беспокоит массированная накачка молдавской армии
«Массированная накачка молдавской армии снаряжением и финансами под надуманными предлогами не может не вызывать вопросов с учётом нейтрального статуса Республики Молдова», — сказал дипломат.
Ранее самолёт НАТО приземлился в аэропорту в Молдавии в рамках учений.
Также официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Киев пытается разжечь конфликты на Кавказе и в Приднестровье.
Также сообщалось, что Москва считает враждебным шагом блокировку русскоязычных порталов в Молдавии.