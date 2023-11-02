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МИД: Россию беспокоит массированная накачка молдавской армии

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Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил в интервью ТАСС, что Москва обеспокоена массированной накачкой армии Молдавии под надуманными предлогами.

«Массированная накачка молдавской армии снаряжением и финансами под надуманными предлогами не может не вызывать вопросов с учётом нейтрального статуса Республики Молдова», — сказал дипломат.

Ранее самолёт НАТО приземлился в аэропорту в Молдавии в рамках учений.

Также официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Киев пытается разжечь конфликты на Кавказе и в Приднестровье.

Также сообщалось, что Москва считает враждебным шагом блокировку русскоязычных порталов в Молдавии.

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