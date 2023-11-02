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Госдеп США: Блинкен 2-10 ноября посетит страны Ближнего Востока и Азии

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Госсекретарь США Энтони Блинкен 2-10 ноября отправится в зарубежное турне, в рамках которого рассчитывает посетить Израиль, Иорданию, Японию, Южную Корею и Индию.

Об этом, как информирует РИА Новости, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

Первым в списке у госсекретаря числится Тель-Авив.

По данным агентства, там Блинкен намерен «заявить о поддержке США в отношении права Израиля защищать себя от терроризма в соответствии с международным гуманитарным правом».

После госсекретарь планирует посетить Амман, Токио, Сеул и Нью-Дели.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отмене всех визитов турецких официальных лиц в Израиль.

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