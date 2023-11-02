Госдеп США: Блинкен 2-10 ноября посетит страны Ближнего Востока и Азии
Об этом, как информирует РИА Новости, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
Первым в списке у госсекретаря числится Тель-Авив.
По данным агентства, там Блинкен намерен «заявить о поддержке США в отношении права Израиля защищать себя от терроризма в соответствии с международным гуманитарным правом».
После госсекретарь планирует посетить Амман, Токио, Сеул и Нью-Дели.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отмене всех визитов турецких официальных лиц в Израиль.