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Байден спустя неделю отправится в штат Мэн, где произошла массовая стрельба

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Президент США Джо Байден спустя неделю отправится в штат Мэн, где в результате массовой стрельбы погибли 18 человек.

Об этом информирует NBC News.

Отмечается, что американский лидер посетит штат вместе со своей супругой Джилл.

«Президент и первая леди США намерены почтить память жертв этого ужасного нападения и разделить скорбь членов семей погибших и представителей местных сообществ», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор штата Мэн Джанет Миллс сообщила, что в результате стрельбы погибли 18 человек, ещё 13 человек получили ранения.

Также Байден на фоне стрельбы в штате Мэн призвал ужесточить правила оборота оружия.

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