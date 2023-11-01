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Fars: российский спецпредставитель передал послание Путина президенту Ирана

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Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев передал послание российского лидера Владимира Путина президенту Ирана Ибрагиму Раиси.

Отмечается, что российский чиновник встретился в Тегеране с секретарём Высшего совета национальной безопасности Ирана генералом Али Акбаром Ахмадианом.

«На этой встрече Лаврентьев передал послание президента России... аятолле Сейеду Ибрагиму Раиси»,  — говорится в заявлении агентства Fars.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщил о намерении российской стороны продолжать развивать военно-техническое сотрудничество с Ираном на взаимовыгодной основе.

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