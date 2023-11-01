Fars: российский спецпредставитель передал послание Путина президенту Ирана
Отмечается, что российский чиновник встретился в Тегеране с секретарём Высшего совета национальной безопасности Ирана генералом Али Акбаром Ахмадианом.
«На этой встрече Лаврентьев передал послание президента России... аятолле Сейеду Ибрагиму Раиси», — говорится в заявлении агентства Fars.
Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщил о намерении российской стороны продолжать развивать военно-техническое сотрудничество с Ираном на взаимовыгодной основе.