Fars: российский спецпредставитель передал послание Путина президенту Ирана

Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев передал послание российского лидера Владимира Путина президенту Ирана Ибрагиму Раиси.

Отмечается, что российский чиновник встретился в Тегеране с секретарём Высшего совета национальной безопасности Ирана генералом Али Акбаром Ахмадианом.

«На этой встрече Лаврентьев передал послание президента России... аятолле Сейеду Ибрагиму Раиси», — говорится в заявлении агентства Fars.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщил о намерении российской стороны продолжать развивать военно-техническое сотрудничество с Ираном на взаимовыгодной основе.