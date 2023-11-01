МИД: Россия ответит на действия против журналиста «Российской газеты» в Болгарии

Россия примет ответные меры на аннулирование болгарскими властями аккредитации у корреспондента «Российской газеты» в Болгарии Александра Гацака.

Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Собственный корреспондент «Российской газеты» в Болгарии Александр Гацак получил от местных властей «чёрную метку» — ему аннулировали аккредитацию», — написала Захарова.

Кроме того, российскому журналисту заявили о предстоящей экстрадиции из Болгарии.

Захарова назвала эти действия Болгарии очередным противоправным ходом натовцев в отношении журналистов из России, которых страны Запада маниакально преследуют.

«Будем принимать ответные меры», — подчеркнула она.

Ранее власти Болгарии приняли решение выслать из страны настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана.