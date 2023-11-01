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ABC: в Японии поставили около 200 роботов-волков для борьбы с дикими животными

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Около 200 механизированных роботов-волков установлено по всей Японии для борьбы с участившимися случаями вторжения диких животных на частную собственность.

Об этом информирует ABC News со ссылкой на разработчика из компании Ohta Seiki Ота Юджи.

Отмечается, что роботы имеют красные светодиодные глаза и встроенные динамиками с устрашающими звуками.

При этом, по данным телеканала, дизайн робота вызвал лёгкую критику и смех у японской публики.

Сообщается, что робот выглядит достаточно убедительно для отпугивания животных, при этом «сохраняет элемент театральной искусственности».

Ранее сообщалось, что ВС США тестируют переносящих грузы и проводящих разведку робопсов.

Также в России завершились испытания модернизированного робота-сапёра «Шмель».

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