ABC: в Японии поставили около 200 роботов-волков для борьбы с дикими животными
Об этом информирует ABC News со ссылкой на разработчика из компании Ohta Seiki Ота Юджи.
Отмечается, что роботы имеют красные светодиодные глаза и встроенные динамиками с устрашающими звуками.
При этом, по данным телеканала, дизайн робота вызвал лёгкую критику и смех у японской публики.
Сообщается, что робот выглядит достаточно убедительно для отпугивания животных, при этом «сохраняет элемент театральной искусственности».
Ранее сообщалось, что ВС США тестируют переносящих грузы и проводящих разведку робопсов.
Также в России завершились испытания модернизированного робота-сапёра «Шмель».