В ХАМАС заявили об ударе по Тель-Авиву

Боевое крыло движения ХАМАС — группировка «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама» — объявило об ударе по Тель-Авиву.

«Бригады аль-Кассама» бомбят Тель-Авив в ответ на массовые убийства гражданского населения», — говорится в сообщении.

Ранее сигналы воздушной тревоги прозвучали в центральных районах Израиля.

Также сигнал тревоги прозвучал в Тель-Авиве.