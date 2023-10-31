В ХАМАС заявили об ударе по Тель-Авиву
Боевое крыло движения ХАМАС — группировка «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама» — объявило об ударе по Тель-Авиву.
- Gettyimages.ru
- © Richard T. Nowitz
«Бригады аль-Кассама» бомбят Тель-Авив в ответ на массовые убийства гражданского населения», — говорится в сообщении.
Ранее сигналы воздушной тревоги прозвучали в центральных районах Израиля.
Также сигнал тревоги прозвучал в Тель-Авиве.
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