Spiegel: Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара из-за заочных обвинений
Об этом информирует Der Spiegel.
По данным журнала, эмир Катара очень рассердился, узнав, что сказала Бербок о нём в эфире немецкого телеканала ZDF.
Отмечается, что в преддверии встречи она заявила, что одной из главных тем её переговоров с Тамимом бен Хамадом Аль Тани станут «требования об отказе от спонсирования терроризма».
В материале отметили, что подобные заявления со стороны «зеленой дипломатки» могли стать причиной отмены встречи.
В итоге эмир Катара всё же встретился c Бербок в Берлине.
Ранее в МИД Катара заявили, что лишение жителей Газы воды, продовольствия, лекарств неприемлемо.
Также сообщалось, что Израиль призвал Катар добиться освобождения заложников движением ХАМАС.