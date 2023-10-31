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Spiegel: Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара из-за заочных обвинений

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Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок едва не сорвала встречу с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани из-за заочных обвинений.

Об этом информирует Der Spiegel.

По данным журнала, эмир Катара очень рассердился, узнав, что сказала Бербок о нём в эфире немецкого телеканала ZDF. 

Отмечается, что в преддверии встречи она заявила, что одной из главных тем её переговоров с Тамимом бен Хамадом Аль Тани станут «требования об отказе от спонсирования терроризма».

В материале отметили, что подобные заявления со стороны «зеленой дипломатки» могли стать причиной отмены встречи.

В итоге эмир Катара всё же встретился c Бербок в Берлине.

Ранее в МИД Катара заявили, что лишение жителей Газы воды, продовольствия, лекарств неприемлемо.

Также сообщалось, что Израиль призвал Катар добиться освобождения заложников движением ХАМАС.

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