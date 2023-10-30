Госдеп: Турция остаётся важным членом НАТО, несмотря на позицию Анкары по Газе
«Турция, несмотря на наши разногласия по этому вопросу, остаётся важным членом альянса», — цитирует его РИА Новости.
Таким образом Миллер отреагировал на предложение исключить Турцию из НАТО на фоне пропалестинских заявлений турецких властей.
Представитель Госдепа добавил, что разногласия США и Турции по поводу палестино-израильского конфликта не являются единственным вопросом, по которому стороны не согласны друг с другом.
Ранее сообщалось о выступлении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на пропалестинском митинге в Стамбуле.
Он назвал ситуацию в секторе Газа резнёй и возложил ответственность за кровопролитие на Запад.
Эрдоган также заявил, что западные страны нарушают принципы международного права, когда безоговорочно поддерживают Израиль.