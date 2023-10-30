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Госдеп: Турция остаётся важным членом НАТО, несмотря на позицию Анкары по Газе

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Официальный представитель Госдепартамента США Мэтт Миллер заявил, что Турция остаётся важным членом Североатлантического альянса, несмотря на позицию Анкары по сектору Газа и Израилю.

«Турция, несмотря на наши разногласия по этому вопросу, остаётся важным членом альянса», — цитирует его РИА Новости.

Таким образом Миллер отреагировал на предложение исключить Турцию из НАТО на фоне пропалестинских заявлений турецких властей.

Представитель Госдепа добавил, что разногласия США и Турции по поводу палестино-израильского конфликта не являются единственным вопросом, по которому стороны не согласны друг с другом.

Ранее сообщалось о выступлении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на пропалестинском митинге в Стамбуле.

Он назвал ситуацию в секторе Газа резнёй и возложил ответственность за кровопролитие на Запад.

Эрдоган также заявил, что западные страны нарушают принципы международного права, когда безоговорочно поддерживают Израиль.

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